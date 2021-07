Non arrivano novità per ciò che concerne la partecipazione dell’Inter alla Florida Cup. Confermata la partenza per domattina

L’Inter di Simone Inzaghi è in fase di preparazione in vista della prossima stagione, che dovrà essere quella della difesa del titolo. Intanto dopo le indecisioni delle scorse ore sulla Florida Cup, impegni amichevoli che vedranno in gioco anche i nerazzurri, il club di Suning sembra aver tracciato la via da seguire. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

