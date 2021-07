Calciomercato Napoli: ecco la data del possibile incontro tra l’entourage di Insigne e De Laurentiis per discutere il rinnovo

Tiene sempre banco in casa Napoli anche la situazione legata al futuro di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro è in scadenza di contratto nel 2022 e non ha ancora raggiunto l'accordo per il rinnovo. Spalletti vuole blindare il suo capitano, e le parti sembrano intenzionate a proseguire insieme. Va trovata però una nuova intesa economica.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’incontro con De Laurentiis e la dirigenza azzurra dovrebbe avvenire nella prima settimana di agosto, quando Insigne tornerà dalle vacanze dopo la vittoria dell’Europeo. Sono dunque settimane già decisive per il futuro del capitano del Napoli.