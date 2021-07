Offerto all’Inter e nel mirino del Monza, a meno di sorprese il futuro di Stryger Larsen sarà al Galatasaray. Il terzino danese lascia l’Udinese dopo quattro anni

Un altro pezzo importante, certo non del livello di Musso e De Paul, sta per dire addio all’Udinese. Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano infatti che Stryger Larsen è vicinissimo a traslocare in Turchia, sponda Galatasaray.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, da Isco a Pjanic e Jovic | ‘Scarti’ di Real e Barcellona in Serie A

Offerto pure all’Inter e nel mirino del Monza che poi ha virato su Pedro Pereira – intermediari hanno provato a piazzarlo pure in Inghilterra – il 30enne terzino danese reduce da un ottimo Euro2020 si appresta a diventare un giocatore giallorosso per circa 4 milioni di euro, ovvero la cifra chiesta fin dall’inizio dalla famiglia Pozzo.