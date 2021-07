Il Milan non ha ancora chiuso il mercato, ma ha speso molto e deve agire in modo oculato: il presidente conferma indirettamente la doppia trattativa con l’Atalanta

Il Milan ha ufficializzato anche il ritorno di Brahim Diaz. I rossoneri delle big sono senza dubbio quelli più attivi, con tanti milioni già spesi per ritorni, nuovi arrivi e riscatti. Da Maignan a Tomori passando per Giroud e appunto Brahim Diaz, oltre a Ballo-Toure. Maldini ha lavorato per dare a Pioli già la squadra pronta per affrontare il ritiro, ma qualche puntello ancora manca. Ci sarà sicuramente più tempo adesso per il Milan, che sa di aver già costruito quasi tutta la squadra. Tra i possibili arrivi una punta giovane da far crescere alle spalle di due veterani come Ibrahimovic e Giroud, ma anche un altro eventuale trequartista che possa giocare in più ruoli. Ci vorrà sicuramente anche qualche cessione, ma il nome di Ilicic al momento è tra quelli più in auge.

Calciomercato Milan, colpo Ilicic. Parla Percassi: “Ascoltiamo offerte”

Lo sloveno ha vissuto l’ennesima stagione travagliata all’Atalanta, negli ultimi mesi Gasperini lo ha utilizzato col contagocce, lanciando anche giocatori più giovani. La Dea ha Malinovskyi, ma anche Kovalenko, sta continuando a rinforzarsi e vuole alzare ulteriormente l’asticella. A margine della presentazione della nuova maglia, l’ad nerazzurro Luca Percassi ha parlato anche di mercato e di Ilicic: “Ha dato tanto all’Atalanta ed è stato chiacchierato in passato, ma sappiamo cosa ha dato e cosa può fare. Se ci saranno offerte le valuteremo, non c’è la fretta di risolvere un problema ma fare la volontà e il bene della società”.

Un’apertura importante alla cessione, mentre tra Milan e Atalanta balla anche un’altra pista, che porta a Tommaso Pobega. Il giovane centrocampista, nell’ultima stagione in prestito allo Spezia e ora tornato in rossonero, piace alla Dea. Lo stesso Percassi – nelle parole riportate da ‘corriere.it’ – non ha smentito: “Ci sono vari nomi. Noi partiamo da una squadra competitiva per l’obiettivo dell’Atalanta, poi fa parte del mercato: a volte si vende, a volte si compra, ma questo mercato è molto particolare e dovremo vedere se ci saranno le occasioni giuste in entrata e in uscita per continuare il nostro progetto di crescita”.