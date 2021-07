Calciomercato Juventus, in quattro verso il taglio: il piano cessioni

Calciomercato Juventus, Allegri valuta chi potrà restare e chi invece dovrà lasciare i bianconeri: in quattro con la valigia

In questi primi giorni di ritiro, Massimiliano Allegri sta lavorando alla Juventus senza i big e con molti cavalli di ritorno. Una situazione che il livornese sta cercando di sfruttare per capire chi potrebbe essere utile alla causa e chi no. Potrebbero rimanere, stando al ‘Corriere dello Sport’, ad esempio, i vari De Sciglio, Rugani, Perin, ma anche Luca Pellegrini. Altri, invece, a fronte delle giuste offerte, destinati all’addio.

Il quotidiano spiega infatti che in lista di sbarco ci sono Ramsey (ma l’ingaggio complica il tutto) e Pjaca, così come Demiral e Frabotta. Per il difensore turco, il sogno è quello di una super plusvalenza, se dovesse arrivare qualcuno con una nuova proposta vicina ai 40 milioni di euro. Il laterale è nel mirino dell’Atalanta, società con cui da tempo si sostengono buoni affari.