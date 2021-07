Federico Bernardeschi ha solo un altro anno di contratto con la Juventus. Possibile una sua cessione in questo calciomercato estivo

Dopo un buon Europeo sul piano personale, Federico Bernardeschi potrebbe dire addio alla Juventus con la quale ha un solo anno di contratto. Stando a Paolo Paganini, giornalista di ‘Rai Sport’, il futuro del classe ’94 di Carrara (gestito da Raiola) può comunque essere ancora in Serie A. A sorpresa, alla Sampdoria di Ferrero nonostante l’ingaggio dell’ex viola (4 milioni di euro netti) sia decisamente fuori la portata del club blucerchiato. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Buonasera. Oltre a #Locatelli che vuole giocare nella #Juventus e di questo possibile (quanto difficile) scambio #Ramsey #Pjanic con il #Barca, c’è stato di recente un incontro per #Damsgaard nuovo obiettivo bianconero con #Bernardeschi verso la #Sampdoria. — Paolo Paganini (@PaPaganini) July 20, 2021

Per Paganini, la Juve non si muove solo sul fronte Locatelli e per Pjanic – si parla di uno scambio con Ramsey – ma anche per il grande talento della Samp, il danese Damsgaard. Per il tuttocampista classe 2001, nel mirino pure di Milan e Inter, “c’è stato di recente un incontro” e la pedina di scambio può essere, per l’appunto, Federico Bernardeschi.