Lazio, furia dei tifosi | Striscione contro Hysaj dopo 'Bella Ciao'

Elseid Hysaj nel ritiro di Auronzo di Cadore ha intonato ‘Bella Ciao’ e i tifosi della Lazio si sono infuriati

Ha fatto discutere molto il video di Elseid Hysaj che intonava ‘Bella Ciao‘. Come raccontato questa mattina, è anche intervenuta la Digos per calmare gli animi dopo l’arrivo di una delegazione di tifosi, che chiedevano delucidazioni sul video postato. Lotito ha minimizzato: “Elseid non ha fatto nulla di male“. Ma ai tifosi questa storia proprio non è andata giù. Anche perché è apparso proprio contro il terzino albanese uno striscione da parte degli ultras della Lazio. Una vicenda che pare tutt’altro che chiusa.