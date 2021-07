Il giornalista belga Sacha Tavolieri è intervenuto alla CMIT TV svelando l’interesse del Milan per un 17enne del Genk

Intervenuto alla CMIT TV, il giornalista Sacha Tavolieri, oltre a parlare di Nonge, nuovo talento della Juventus, ha svelato anche l'interesse del Milan per un giovane centrocampista belga, Pierre Dwomoh: "E' un centrocampista centrale, è molto giovane. Ha 17 anni e gioca nel Genk. Il Milan lo sta osservando da mesi e sta prendendo informazioni. Ha un livello tecnico superiore agli altri, ma non altrettanto la testa. L'Italia può aiutare su questo. Se ci sono calciatori grezzi, in Italia possono maturare".

Dwomoh, classe 2004, è un calciatore dal fisico importante: alto 1,87, è un centrocampista centrale che ha già fatto il suo debutto in prima squadra.