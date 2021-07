Calciomercato Juve, Ronaldo sotto accusa | Doppia stoccata in diretta

Calciomercato Juve: tiene sempre banco il futuro di Cristiano Ronaldo e la presenza del portoghese nella squadra bianconera

È la settimana del ritorno a Torino di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese è atteso in Italia il prossimo 25 luglio, molto probabilmente per restare ancora in bianconero. Non ci sono infatti segnali di addio da parte del cinque volte Pallone d’Oro, che per sua volontà o mancanza di alternative sembra destinato a rimanere alla Juventus. Nella giornata di ieri il giocatore ha pubblicato un post con scritto “decision day”, alimentando ulteriormente rumors e indiscrezioni. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juve, “Ronaldo è un limite per i bianconeri” | La stoccata

A ‘Radio Radio’, il giornalista Furio Focolari si è espresso così su CR7: “Non possiamo stare appresso ai post sui social, è ancora un giocatore di grande livello, sta diventando un giocatore scomodo. Quello che guadagna Ronaldo non ha più senso ai fini del rendimento, il rapporto qualità prezzo non c’è più. È un grande giocatore ma a quelle cifre non va. Quindi decide lui, si permette di mandare un post di cui credo alla Juve non sapessero nulla. Un’altra squadra disposta a dargli 31 milioni d’ingaggio non c’è”.

Franco Melli ha poi aggiunto: “Siamo passati alla devozione oceanica di Ronaldo, alla speranza più o meno esplicita che se ne vada. Tutto nel giro di un anno, un anno e mezzo. Penso che lui sia il limite per la Juve, che vuole rifare la squadra a modo di Allegri. Non è Ronaldo in ostaggio della Juve, ma viceversa”.