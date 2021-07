Coronavirus, bollettino 18 luglio: 3.127 i nuovi casi

Emanato il bollettino del 18 luglio 2021 sul Coronavirus in Italia: sono 3127 i nuovi casi di positività, 3 i morti.

Nuovo bollettino diffuso da Ministero della Salute e Protezione Civile sull’epidemia di coronavirus nel paese. Il numero di nuovi casi è di 3.127 nelle ultime 24 ore, simile a quello di ieri (3.121). 471 i casi nel Lazio, 404 in Sicilia. Sono tre i decessi di oggi, il conteggio delle vittime sale a 127.867.

In lieve aumento rispetto a ieri i ricoveri in ospedale (1.136, +25). Le terapie intensive invece in lieve discesa (156, -6), mentre il dato in forte aumento è quello degli attuali positivi: siamo a 46.113 (+2.622).