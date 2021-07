La Lazio è a un passo dal colpo Luka Romero. I biancocelesti, infatti, sono vicinissimi a chiudere l’affare: pronte le visite mediche per l’attaccante

La Lazio lavora sul mercato per cercare i giusti rinforzi da affidare al lavoro di Maurizio Sarri. Dopo gli arrivi di Kamenovic, Hysaj e Felipe Anderson, la squadra biancoceleste si prepara a chiudere un quarto colpo.

Il riferimento è a Luka Romero, giovane attaccante classe 2004, e già protagonista di una strepitosa stagione in Liga. Più giovane di sempre a esordire nel massimo campionato spagnolo, è stato strappato al Maiorca a parametro zero. La Lazio dovrà versare semplicemente un premio di formazione. È un attaccante esterno, rapido, tecnico e mancino, qualcuno l’ha paragonato a Messi, ribattezzandolo gia la “mini-Pulce”. Affare chiuso e visite mediche gia fissate in Paideia per domani mattina.

Valerio Cassetta Marco Barbaliscia