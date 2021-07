Claudio Lotito ha raggiunto la squadra ad Auronzo di Cadore: il video di Calciomercato.it sull’arrivo del patron della Lazio

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha raggiunto il ritiro di Auronzo di Cadore poche ore prima della prima amichevole stagionale contro la Top 11 Radio Club 103. Arrivato nell’hotel che ospita i biancocelesti il patron ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni: “Sarri? Nulla da dire, parla da solo e se non lo fa, meglio: parlano i fatti per lui. Nella vita, contano i fatti”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Sollecitato sul mercato della Lazio, Lotito ha risposto: “Parleremo di tutto”. Poche ore prima del numero uno biancoceleste aveva raggiunto Auronzo anche il ds Tare.

Marco Barbaliscia