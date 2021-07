Juventus impegnata sul mercato alla ricerca di un attaccante, nel sondaggio di CM.IT il nome su cui puntare per il dopo Cristiano Ronaldo.

La Juventus attende in ritiro Cristiano Ronaldo a partire dal 26 luglio per ripartire per una nuova stagione. La permanenza del portoghese almeno per un’altra annata si avvicina, stando alle dichiarazioni della dirigenza bianconera e ai rumours emersi negli ultimi giorni. Ma il dopo CR7 è un argomento cui di certo il club deve iniziare a pensare già da adesso. Senza contare che un quarto attaccante per la stagione che andrà a iniziare verrà sicuramente acquistato, per non soffrire dei problemi palesati lo scorso anno con sole tre punte di ruolo in rosa.

Calciomercato Juventus, è Vlahovic il bomber del futuro

Nel suo consueto sondaggio giornaliero, Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti su Twitter su quale nome occorrerebbe puntare in tale ottica. Il più votato è stato il serbo Dusan Vlahovic, che ha raccolto il 40,7% delle preferenze, staccando tutti gli altri candidati. Solo il 23,4% dei voti per Icardi, convincono ancora meno Gabriel Jesus (20,7%) e Kean (15,2%).