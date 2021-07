Juventus, Arthur si è operato

Terminata l’operazione, Arthur ha rassicurato i tifosi della Juventus sui social: “Ci vediamo presto per dare tutto fino alla fine”

Buone notizie per Massimiliano Allegri: l’operazione di decalcificazione a cui si è sottoposto Arthur è andata bene ed il centrocampista è pronto a tornare al meglio. Come anticipato da Calciomercato.it nei giorni scorsi, l’intervento del brasiliano era fautore di ottime notizie e le prime parole del giocatore ne sono una conferma. Sul proprio profilo ‘Instagram’, infatti, l’ex Barcellona ha rassicurato i tifosi ed ha espresso tutta la propria carica in vista della prossima Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arthur Melo (@arthurhmelo)



Arthur sui social ha ringraziato i medici: “Il Dr. Piana e lo staff medico della Juventus“. E poi, ha ribadito di avere delle buone sensazioni: “Mi sento molto bene e confido di essere al 100% al più presto e con una grande motivazione per questa stagione”. Insomma, il brasiliano è carichissimo e volenteroso di dimostrare il proprio valore anche in bianconero.