Italia, Cannavaro: “Donnarumma il nostro fuoriclasse. Ecco a chi darei il Pallone d’Oro”

Italia: dal lavoro del ct Mancini e Vialli a Donnarumma, fino al Pallone d’Oro. Ecco le parole di Fabio Cannavaro

Fabio Cannavaro ha rilasciato una lunga intervista a 'Tuttosport', dall'Italia di Mancini a Donnarumma e il Pallone d'Oro. Ecco le sue dichiarazioni sul ct: "Mancini Santo subito, ovviamente insieme a Vialli. Hanno emozionato tutti, come quando giocavano. Il Mancio ha dato ossigeno a un movimento in grande difficoltà. Ora l'Italia deve continuare a crescere".

“Il nostro fuoriclasse è Donnarumma. – ha dichiarato l’ex difensore – Pensare che c’era chi lo riteneva un portiere nella norma. Ha una sicurezza spaventosa. Ora è al PSG, ma ce lo godremo in Nazionale. Da Pallone d’Oro? No, io lo darei a Messi. Leo è il numero uno assoluto ed è stato protagonista di una Copa America stratosferica”.