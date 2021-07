Si sblocca la situazione di Ballo-Touré. Il terzino ha iniziato le visite mediche con i rossoneri, che in un primo momento erano in programma già questa mattina: ecco i dettagli

Sarà Ballo-Touré il vice Theo Hernandez. Il terzino ha appena iniziato le visite mediche, che inizialmente erano in programma stamani. Risolte le ultime questioni con il Monaco, il calciatore ha avuto il via libera all’iter medico che lo porterà, se tutto andrà come deve, alla firma sul contratto, che lo legherà ai rossoneri per le prossime stagioni.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Milan, colpo Vlasic: contatti vivi, ma doppio ostacolo. La situazione

Dopo Ballo-Touré toccherà a Brahim Diaz, sbarcato in mattinata, come raccontato su Calciomercato.it, diventare nuovamente rossonero