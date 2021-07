Inter, dalla Turchia assicurano: interesse nerazzurro per il portiere del Fenerbahçe Altay Bayindir

Con Samir Handanovic ormai giunto alla soglia dei 37 anni, l’Inter si guarda intorno a caccia di un nuovo portiere. L’estremo difensore sloveno, capitano della formazione nerazzurra, resterà il numero uno anche per la stagione che sta per iniziare, ma nel frattempo il club studia con attenzione chi potrà essere il portiere che difenderà, in un futuro nemmeno troppo prossimo, i pali della porta nerazzurra. Ecco allora rimbalzare una voce dalla Turchia che vedrebbe l’Inter particolarmente interessata ad Altay Bayindir, portiere del Fenerbahçe.

Stando infatti a quanto riferito dal quotidiano turco ‘Hurriyet’, il club nerazzurro avrebbe formulato una richiesta ufficiale al Fener per il giovane portiere. Classe 1998, una presenza all’attivo nella nazionale turca, Bayindir sarebbe stato individuato come il possibile nuovo numero uno nerazzurro. Resterà da capire ora quale sarà la richiesta del club di Istanbul per il portiere, legato da un contratto in scadenza nel 2023.