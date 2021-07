L’Inter cerca rinforzi sulle fasce. Per quella sinistra torna di moda il nome di Alex Telles, che piace anche alla Roma

L’Inter non ha mai perso d’occhio Nahitan Nandez. Come raccontato, oggi ci sono stati dei nuovi contatti per capire la fattibilità dell’operazione con il Cagliari. I nerazzurri dunque continuano la ricerca di un esterno destro che possa far rimpiangere il meno possibile Hakimi. Nella lista dei giocatori che piacciono di più per sostituire il marocchino, oggi al Psg, c’è anche Bellerin dell’Arsenal.

L’Inter, però, è intenzionata ad acquistare anche un esterno di sinistra. Per la corsia mancina, ‘Sky Sport’ conferma l’idea Telles, non certo nuova. I nerazzurri non hanno quindi abbandonato l’idea di riportare a Milano il calciatore brasiliano. Telles, come raccontato nei giorni scorsi, piace anche alla Roma, che sta pensando a lui per sostituire Spinazzola. Entrambi i club, però, vorrebbero l’esterno solamente in prestito. Andrà capito se il Manchester United sarà intenzionato ad aprire a questa formula di trasferimento.