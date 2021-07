Buffon ha rilasciato alcune parole in ottica calciomercato e poi ha incoronato Donnarumma dopo Euro 2020

Determinato in vista della nuova esperienza al Parma, Gigi Buffon ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro e sul momento del nostro calcio: “Alla mia età il dubbio di essere un portiere performante o meno non ce l’ho. Ho la certezza di poter fare bene fino ai prossimi 4 o 5 anni – spiega a ‘Sky Sport’ – Ormai ho acquisito un’esperienza importante, sulla prestazione non ho dubbi. I dubbi puoi averli quando non hai più le motivazioni giuste. Secondo me Parma aveva le caratteristiche giuste per poter vincere anche questa ultima sfida”.

Buffon ha parlato anche di Euro 2020: “Mancini? La differenza l’ha fatta nel conoscere tanti giocatori giovani che non erano conosciuti al grande pubblico, poi la serenità e la chiarezza di idee. Bonucci–Chiellini? Per me non sono delle sorprese, sono dei punti di riferimento. Ogni Nazionale che si rispetti ha bisogno dell’esperienza e la solidità che questi calciatori possono dare”.

LE SORPRESE – “Le sorprese più grandi sono stati Chiesa e Donnarumma, che è stato determinante e ha avuto una gestione delle partite e dei momenti. Donnarumma da Pallone d’Oro? Sì, sicuramente. Per la qualità che ha deve puntare al Pallone d’Oro. Chi è giovane deve puntare sempre al massimo”.

ALLEGRI – “Non basta il suo ritorno. Penso che la Juve sia una squadra che ha tutte le carte in regola per ritornare a vincere il campionato. Al mister verrà richiesto di tornare a vincere il campionato e lui sa come risollevare la squadra. Allenatori di livello? Mi sarebbe piaciuto vedere nel pentolone anche Conte. Questo fa sì che la nostra Serie A torni sotto i riflettori”.