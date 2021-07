In casa Milan sono iniziate stamane le visite mediche di Giroud alla clinica La Madonnina

Di buon mattino Olivier Giroud ha raggiunto la clinica ‘La Madonnina’ di Milano per sottoporsi alle visite mediche di rito con il Milan. Iniziati poco dopo le 8 gli esami medici per l’ormai ex attaccante del Chelsea, che successivamente raggiungerà il Centro Ambrosiano per l’idoneità sportiva.

Nel pomeriggio, invece, Giroud è atteso a Casa Milan per la firma sul contratto biennale con i rossoneri. Il centravanti francese classe ’86 era sbarcato ieri alle 19 a Linate Prime per iniziare la sua nuova avventura con il ‘Diavolo’. Il bomber prima di entrare nella struttura ha salutato il gruppetto di tifosi presenti con un “Forza Milan”.