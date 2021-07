Il direttore sportivo del Cagliari Capozucca ha parlato di Nainggolan e Nandez, all’uscita dei sorteggi per il calendario della Serie A

È già tempo di lasciarsi alle spalle la grande impresa a Euro 2020 dell’Italia di Mancini. È stato reso noto il calendario della Serie A 2021/22, per la prima volta asimmetrico. I club in gara vogliono prepararsi al meglio alla nuova avventura e si tufferanno sul calciomercato da qui alla fine di agosto. Ai microfoni di Calciomercato.it, è intervenuto il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca, rilasciando alcune dichiarazioni principalmente sui temi riguardanti il futuro di Nainggolan – tornato all’Inter – e di Nandez. Di seguito le sue parole. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

SU NAINGGOLAN: “Se tenteremo un nuovo assalto? È un giocatore dell’Inter, non è un problema nostro”.

SU NANDEZ: “Siamo contenti di averlo con noi. Non c’è nessuna possibilità che venga inserito come nome in un’operazione con l’Inter”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Infine su Godin: “Rientra il 27 luglio, quando finirà le vacanze”.

Ecco il video delle dichiarazioni di Capozucca.