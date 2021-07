Calciomercato Torino, un nazionale svizzero per Juric

Torino a caccia di rinforzi: per l’esterno spunta Zuber, ma sul nazionale svizzero la concorrenza è folta

Dopo due stagioni davvero deludenti, il Torino è pronto a ripartire e a sorprendere. Per farlo si affida ad Ivan Juric: il tecnico croato, dopo l’esperienza con il Verona, ha assunto la guida dei granata, che sono a caccia di rinforzi sul mercato. Uno dei profili seguiti per rafforzare le corsie esterne è l’esperto nazionale svizzero Steven Zuber. Il 29enne dell’Eintracht Francoforte piace molto ai granata, ma la concorrenza non manca. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Genoa, da Sirigu a Vanheusden: parla il ds Marrocu

Stando infatti a quanto riferiscono gli svizzeri di ‘Blick’, sull’esterno elvetico ci sono anche Olympique Marsiglia, Norwich e Dinamo Mosca. Il giocatore potrebbe lasciare la Germania per una cifra vicina ai 7 milioni di euro. Affare non semplice, ma il giocatore può essere uno dei profili per il nuovo corso granata.