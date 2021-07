Arrivano le parole del direttore sportivo del Genoa Marrocu riguardo le prossime mosse di calciomercato dei rossoblu

Francesco Marrocu, direttore sportivo del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’esterno di un albergo di Milano. Ecco le parole raccolte dall’inviato di Calciomercato.it: “Oggi nessuna novità, per la porta stiamo lavorando ma ancora non ci sono nomi. Abbiamo diversi profili che stiamo prendendo in considerazione, ma ancora non abbiamo preso nessuna decisione. Sirigu? Sarebbe un grande nome. Vanheusden dall’Inter? Stiamo lavorando e siamo in dirittura d’arrivo”.

Dall’inviato Giorgio Musso