Roma, Tiago Pinto ha parlato del futuro di Edin Dzeko e del rapporto tra l’attaccante e José Mourinho

Nel corso della presentazione dei calendari di Serie A, è intervenuto in collegamento anche Tiago Pinto. Il dirigente giallorosso ha parlato anche di mercato e in particolare del futuro di Edin Dzeko.

L’attaccante bosniaco è al centro delle voci di mercato, ma Pinto ha sottolineato come il centravanti stia bene alla Roma e abbia anche il benestare del tecnico: “E’ felice, motivato e sta bene fisicamente. Mourinho ha un rapporto speciale con Dzeko e speriamo sia importante per noi in questa stagione”.