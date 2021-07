Calciomercato Roma, contatti per il colpo dal Manchester United | I dettagli

Calciomercato Roma: contatti per Alex Telles. Possibile colpo in prestito per sostituire l’infortunato Spinazzola. Tutti i dettagli

È ufficiale l’arrivo di Rui Patricio alla Roma. Si tratta del primo colpo dell’era Mourinho, in attesa di Xhaka. Il club giallorosso sarà anche chiamato a coprire il vuoto lasciato da Spinazzola, che ne avrà per almeno 6-7 mesi. In questo senso, il nome delle ultime ore è quello di Alex Telles. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la Roma sta valutando l’operazione e sono in corso contatti tra le parti. Il terzino brasiliano classe 1992 ha trovato poco spazio nel Manchester United e potrebbe già lasciare i ‘Red Devils’. Il club giallorosso, però, vorrebbe acquistare Telles solo in prestito, in attesa del rientro di Spinazzola previsto per la seconda metà della stagione. Confermata, dunque, l’anticipazione di ‘Asromalive.it’. La Roma pensa a Telles per la fascia sinistra.