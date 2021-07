Luis Alberto potrebbe lasciare la Lazio questa estate. Sul fantasista spagnolo c’è soprattutto il corteggiamento del Milan

Spaccatura tra la Lazio e Luis Alberto, con il fantasista spagnolo che non si è presentato al ritiro di Auronzo di Cadore alla corte del nuovo tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. Un fulmine a cielo sereno per la formazione capitolina, che riparte per un nuovo ciclo dopo l’addio in panchina di Simone Inzaghi. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Una situazione da monitorare con attenzione quella di Luis Alberto, con il Milan spettatore interessato in merito agli scenari sul futuro del giocatore. Se la frattura non sarà ricomposta, il ‘Diavolo’ è pronto ad approfittare dell’occasione cercando di trovare un’eventuale intesa con la Lazio e Lotito. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Milan, Luis Alberto nel mirino: ostacolo Lotito

Operazione che al momento appare comunque complicata, anche se sono confermati i contatti tra il Milan e gli agenti dello spagnolo come scrive il ‘Corriere dello Sport’. L’entourage del calciatore lo avrebbe proposto al Milan, approfittando del corteggiamento di Maldini e Massara per l’ex Liverpool. Ci sarebbe però l’ostacolo economico da superare: il patron laziale Lotito, infatti, valuterebbe non meno di 50 milioni di euro il suo gioiello. Cifra al momento fuori portata per le casse e il budget a disposizione della dirigenza di Via Aldo Rossi. La situazione potrebbe sbloccarsi se la Lazio aprisse ad una formula diversa, ovvero cedendo Luis Alberto in prestito con l’inserimento del diritto o obbligo di riscatto.