Intervenuto a CMIT TV il giornalista Emanuele Gamba ha fatto il punto della situazione dopo la vittoria dell’Italia agli Europei

Emanuele Gamba è intervenuto oggi pomeriggio a CMIT TV tirando le somme sull’esperienza dell’Italia a Euro 2020 culminata col successo di Wembley: “Per Donnarumma penso sia un titolo meritato (miglior calciatore del torneo) anche se messa così sminuisce un po’ il titolo dell’Italia. Ricordiamoci del 2006 di quando Cannavaro vinse il Pallone d’oro e Buffon fu il secondo. Questa volta è stata un’altra cosa. È stato un torneo strano dove non ci sono calciatori che hanno spiccato in modo particolare. Nella prima fase il migliore per me era stato Wijnaldum. Per me Donnarumma diventa anche candidato al Pallone d’oro e penso che possa finire almeno sul podio.”

PALLONE D’ORO – “Jorginho è stato il calciatore chiave di questa nazionale, il migliore. Ed è anche giusto che possa andare a lui il Pallone d’oro. Non cattura facilmente occhi e i voti per il Pallone d’oro. Ad oggi penso che i candidati siano tre, anche se penso che vincerà Messi. Credo comunque che Donnarumma e Jorginho siano da podio. Se avesse vinto l’Inghilterra probabilmente lo sarebbe stato Kane. L’importante è che gli italiani siano campioni d’Europa”.

MANCINI – “Mancini è un personaggio sottovalutato. Vincere dove non vinceva da tanto nessuno. È un uomo che se non fa la storia non è soddisfatto. Negli anni è stato divisivo, aveva un carattere complicato. È però uno dei calciatori più belli che abbiamo visto negli ultimi 30 anni. Ha collezionato esclusivamente vittorie storiche. Non dico che sia l’Italia migliore di sempre ma se la gioca con quella dell’82. È una Italia nuova e diversa che può cambiare anche il modo di essere del calcio italiano”.

CHIELLINI – “Credo che andrà fino al Mondiale. In questa stagione si gestirà, giocando 15/20 partite. Ha senso aspettare anche perchè in quel settore del campo siamo un po’ sguarniti. Bonucci e Acerbi sono anche loro avanti con l’età. Su Bastoni però da settembre in avanti si farà un lavoro e dovrà trovare un posto fisso. In queste settimane ho visto un atteggiamento diverso. Hanno parlato anche di divertirsi, di gioco. Mancini ha cambiato anche la mentalità di calciatore che per 36 anni hanno fatto qualcosa di diverso”.

DONNARUMMA – “Il Milan si sta adattando benissimo anche costringendosi a scelte dolorose ma necessarie come quella di Donnarumma. La verifica di Parigi sarà fondamentale ma l’Europeo ha spostato i giudizi su Donnarumma oggi miglior portiere del mondo. Il Milan ha comunque fatto una scelta comprensibile. Sarebbe stata diversa solo se il ragazzo avesse rinunciato a qualcosa”.

SORPRESA – “Sicuramente Spinazzola. Un giocatore di cui abbiamo spesso visto dei picchi alti ma anche tanta discontinuità Qui invece è stato devastante, e ha sorpreso non solo noi ma tutto il mondo. Se ne sarebbe parlato molto anche sul mercato se non si fosse infortunato”.