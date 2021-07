In questo calciomercato estivo la Juventus potrebbe acquistare anche un laterale mancino. Dalla Spagna rilanciano con forza il nome di un big della nostra Serie A

Non solo Locatelli, la Juventus potrebbe rinforzare la rosa di Allegri anche con un terzino mancino considerata l’ormai poca affidabilità di Alex Sandro. In Spagna proprio ora rilanciano con decisione, in ottica bianconera, il nome di Gosens reduce da un ottimo Europeo con la maglia della Germania. Sul terzino teutonico c’è pure l’Inter oltre ad altri grandi club del Vecchio Continente, in particolare il Barcellona. Al momento, però, la Juventus viene considerata avanti a tutti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

L’esplosione definitiva di Gosens ai massimi livelli fa ‘gongolare’ l’Atalanta, la quale spera ora in un’asta partendo da una richiesta di addirittura 50 milioni di euro. Il portale ispanico ‘todofichaes.com’ è tuttavia convinto che la ‘Dea’ possa dire sì alla cessione del classe ’94 di fronte a una proposta da 40 milioni. La Juve ha diversi giocatori appetibili per Gasperini, per cui potrebbe offrire anche qualcosa in meno aggiungendo un paio di contropartite.