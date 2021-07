Calciomercato Inter, comunicato UFFICIALE | Risoluzione del contratto

Arriva il comunicato ufficiale dell’Inter che saluta in modo definitivo Joao Mario, pubblicato sul sito del club nerazzurro

Continuano le cessioni in casa Inter. Stavolta è il turno di un esubero che non rientrava più nei piani del club e dell’allenatore. Si tratta di Joao Mario, che tra l’altro nell’ultima stagione ha vinto il titolo con lo Sporting Clube de Portugal, dove ha disputato 34 partite in tutte le competizioni, segnando due gol e siglando un assist. Molto apprezzato dal pubblico e dallo stesso Sporting per la sua attitudine e la sua qualità.

Una qualità che non si è ben sposata con quella dell’Inter, ed è per questo che il portoghese ha risolto il suo contratto con il club nerazzurro. Di seguito, il comunicato ufficiale: “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il calciatore Joao Mario per la risoluzione del contratto con il Club“.