Stanotte le immagini dell’infortunio di Lozano hanno fatto il giro del mondo e spaventato tutti, non solo i tifosi messicani e del Napoli

Lozano ha subito uno scontro violento, ne ha fatto le spese l'occhio sinistro e ha dovuto trascorrere la notte in ospedale sotto osservazione. Si è temuto il peggio, sono circolate addirittura indiscrezioni sul rischio che potesse perdere l'uso di un occhio. Le notizie che arrivano dal Messico allo staff medico del Napoli sono molto più incoraggianti.

Nel match Messico-Trinidad & Tobago, Lozano non ha rimediato nessuna frattura all’orbita, dovrebbe trattarsi solo di un trauma non commotivo con ferita suturata.

Napoli, nessuna frattura per Lozano

Le parole di Jorge Theiler, vice del ct del Messico, avevano già dato dei segnali più distensivi: “Siamo rimasti sgomenti per il colpo, abbiamo vissuto attimi di disperazione, ci siamo preoccupati tanto. Ora siamo tutti più tranquilli, sappiamo che sta bene. Ora la priorità è Lozano come persona, non come calciatore”. Altre notizie sono attese in giornata, riguardo al suo decorso in ospedale e soprattutto al percorso per il recupero.

Il Messico, impegnato nella Golden Cup, attende, segue gli sviluppi, il Napoli anche ha contatti frequenti per avere tutti gli aggiornamenti sul ‘Chucky’ ma almeno può tirare un sospiro di sollievo.