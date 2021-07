Massimiliano Allegri ha bloccato la cessione di Bentancur all’Atletico Madrid dell’estimatore Simeone. Futuro sempre in bianconero per il centrocampista uruguaiano

C'è il veto di Massimiliano Allegri. Rodrigo Bentancur continuerà ad essere uno dei pilastri della Juventus dopo il ritorno sulla panchina della 'Vecchia signora' del tecnico livornese.

Allegri ha lanciato il numero 30 da giovanissimo in maglia bianconera e non vuole fare a meno dell'ex Boca Juniors dopo i rumors che accostavano a più riprese il centrocampista verso la Liga.

Juventus, Allegri blinda Bentancur: sgarbo a Simeone

E’ stato soprattutto l’Atletico Madrid ad interessarsi al classe ’97, assai stimato dal tecnico dei ‘Colchoneros’ Simeone. Sul piatto il sodalizio campione di Spagna avrebbe messo diversi elementi, tra cui Saul e Correa, profili finiti sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza della Continassa. Allegri però stravede per Bentancur e stando al quotidiano ‘Tuttosport’ ha bloccato qualsiasi possibilità di una partenza del nazionale della ‘Celeste’ da Torino. Il mister toscano, infatti, avrebbe in mente un trio di centrocampo con Bentancur e Rabiot insieme a Locatelli, con il gioiello del Sassuolo sempre primo obiettivo per rinforzare la mediana titolare della Juve. L’uruguaiano, impegnato in queste settimane con la sua selezione in Copa America, dopo il periodo di vacanza tornerà quindi a sudare alla Continassa dove ritroverà Allegri per continuare la sua avventura, da protagonista, con la maglia bianconera.