Inter, in uscita c’è Pinamonti: il giovane attaccante piace allo Spezia, è una richiesta di Thiago Motta

Possibile operazione in uscita per quanto riguarda l'Inter. Il futuro di Andrea Pinamonti infatti potrebbe essere in Liguria, dato che sul giocatore c'è lo Spezia. La società ligure sarebbe molto interessata al giovane attaccante nerazzurro, che vorrebbe giocare di più dopo una stagione vissuta sostanzialmente ai margini della rosa interista.

Come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, il club ligure starebbe puntando con insistenza il giovane attaccante, che avrebbe già espresso gradimento per la prossima destinazione. A premere per il suo acquisto sarebbe in particolare Thiago Motta, nuovo allenatore degli aquilotti, che vorrebbe puntare sul classe 1999. L’Inter avrebbe aperto alla cessione: non è escluso che nei prossimi giorni la situazione possa risolversi positivamente.