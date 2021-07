Calciomercato Inter, Ancelotti vuole Barella | Adidas 'spinge' per Pogba

Carlo Ancelotti avrebbe messo gli occhi in casa Inter per rinforzare il Real Madrid: lo sponsor indica la via a Florentino Perez

Il mercato dei nerazzurri è partito con il doloro addio di Achraf Hakimi: un sacrificio necessario per sistemare il bilancio. Nonostante la partenza del marocchino, però, la rosa a disposizione di Simone Inzaghi resta ricca di stelle e di talento. Ad Euro 2020 tanti giocatori dell'Inter si sono messi in luce per le prestazioni positive, a partire da Romelu Lukaku per arrivare fino a Nicolò Barella. Il centrocampista sardo questa sera sarà protagonista della finale dell'Italia contro l'Inghilterra: secondo quanto riportato da 'DonDiario', Barella sarebbe uno degli obiettivi di Carlo Ancelotti per rinforzare il Real Madrid nella prossima stagione. Nel frattempo, si starebbe muovendo anche lo sponsor delle 'Merengues'.

Calciomercato Inter, niente Barella | Adidas ‘spinge’ Pogba verso il Real

Nonostante la grande stima di Carlo Ancelotti nei confronti di Barella, potrebbe non essere il nerazzurro il rinforzo per il centrocampo del Real Madrid. Secondo 'DiarioGol', infatti, 'Adidas' starebbe spingendo per portare Paul Pogba nella capitale iberica. Una manovra che infrangerebbe anche il sogno degli uomini di mercato della Juventus: riportare il francese classe '93 a Torino. La virata degli spagnoli verso Pogba, invece, farebbe molto piacere a Simone Inzaghi, che avrebbe così a disposizione Barella anche per la prossima stagione.

Nel prossimo campionato di Serie A la sfida tra bianconeri e nerazzurri sembra essere la principale per lo scudetto ed il centrocampo potrebbe essere decisivo in questo senso. Barella, anche ad Euro 2020, ha dimostrato di essere uno dei migliori interpreti sul panorama europeo e l’interesse di grandi club è inevitabile. Mantenere l’ex Cagliari sotto la ‘Madunina’, quindi, potrebbe essere una delle mosse più importanti del mercato nerazzurro. L’Adidas, in questo senso, potrebbe fare il gioco dell’Inter.