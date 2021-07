Calciomercato Inter, Lautaro all'Atletico Madrid | Il piano di Simeone

Simeone è molto interessato all’acquisto di Lautaro Martinez: ma la trattativa con l’Inter risulta complicata in questa sessione di mercato

Non solo Achraf Hakimi, l’Inter potrebbe effettuare un’altra cessione eccellente in questa sessione di calciomercato. Si è parlato tanto del futuro di Lautaro Martinez, che non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Il suo contratto scadrà nel 2023 e diversi top club europei sono interessati, soprattutto in Spagna. Real Madrid, Barcellona e… Atletico Madrid. Simeone è un grande estimatore dell’attaccante argentino, che ricambia la gratitudine verso El Cholo. E i Colchoneros avrebbero pronto un piano per acquistare Lautaro.

Inter, l’Atletico Madrid vuole Lautaro: il piano

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘, l’Atletico Madrid è seriamente interessato ad acquistare Lautaro Martinez. El Toro è affascinato dall’idea di essere allenato da Simeone, ma la trattativa per quest’estate è molto complessa. Il piano dei Colchoneros è di puntare sull’argentino nel 2022, a un anno dalla scadenza. A patto che il giocatore resti a Milano. Anche perché Suarez ha il contratto in scadenza proprio l’anno prossimo e l’Atletico necessita di colpi in attacco. Tra l’altro, Lautaro fu vicino a vestire la maglia rojiblanca già tre anni fa, prima dell’arrivo all’Inter.