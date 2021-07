Alla vigilia di Italia-Inghilterra la conferenza stampa del ct inglese Southgate: dall’appello per evitare di caricare gli azzurri alle condizioni di Foden

L’appello ai tifosi, la pretattica su Foden, la convinzione di poter vincere. Il ct dell’Inghilterra Southgate parla in conferenza prima della finale contro l’Italia. “Siamo qui per vincere, vogliamo tornare a casa con la coppa tra le mani. Siamo pronti, i ragazzi hanno esperienza in partite di questa genere. Vogliamo fare qualcosa di unico. Questo è il nostro momento”.

Se sarà anche quello di Foden si saprà soltanto domani: “In serata faremo un punto medico con lo staff: sembra non essere grave, ma valuteremo se potrà esserci o dovrà dare forfait”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Chiellini-Paratici retroscena Kane | Annuncio in diretta

Italia-Inghilterra, Southgate: “Per Foden valuteremo in serata”

Altro punto toccato riguarda il ‘It’s coming back’, inno ormai della squadra inglese: “PEr 25 anni non l’ho sentito perché mi faceva male. Non è un messaggio arrogante: devi conoscere gli inglesi e la nostra storia per apprezzarlo”.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Infine, sui fischi all’inno: “Sarà importante non farlo – l’appello di Southgate – perché è irrispettoso e non aiuterà a intimidire gli azzurri. Anzi, quando fischiano il nostro inno, ci carichiamo ancora di più. Contro l’Italia dobbiamo puntare sui nostri punti di forza e sulle loro debolezze”.