Inter, dall’Inghilterra sicuri: accordo raggiunto per il 16enne talento irlandese Zefi dello Shamrock Rovers

Colpo in prospettiva da parte dell’Inter: il club nerazzurro avrebbe infatti chiuso per l’acquisto di Kevin Zefi, ala irlandese dello Shamrock Rovers di soli 16 anni. Classe 2005, origini albanesi, Zefi è considerato come uno dei prospetti più interessanti del calcio irlandese. Il giovanissimo è stato seguito con grande interesse da società di Premier League come Newcastle e Tottenham, ma anche da club olandesi e tedeschi. L’Inter però ha bruciato la concorrenza di tutti. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Inzaghi all’Inter supera il passato: perché Calhanoglu farà meglio di Luis Alberto

Lo riferisce il ‘Sun’, che sottolinea come la società nerazzurra sia riuscita a raggiungere un accordo anticipando la concorrenza. Il giovane si aggregherà alla squadra primavera e nei prossimi giorni arriverà in Italia dove potrà unirsi alla formazione giovanile nerazzurra.