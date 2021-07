Fiorentina, Ribery critico nei confronti della società, ma il francese potrebbe restare in Italia: ecco dove

“Mi sarei aspettato un trattamento diverso. Ho dato tutto in questi due anni e nell’ultimo mese non si è fatto sentire nessuno. Restare a Firenze sarebbe stata la mia prima scelta”. Così ha parlato Franck Ribery, attualmente svincolato dopo che il suo contratto con la Fiorentina è scaduto. Il club viola ha deciso di non rinnovare l’accordo con il giocatore francese che potrà dunque accasarsi altrove a parametro zero. Ribery però non ha nascosto il proprio pensiero ai microfoni di ‘Toscana TV’: “Volevo restare un altro anno, ma è andata diversamente. Non ho mai voluto parlar male della società. Diciamo che l’ultimo periodo è stato complicato: nelle ultime tre-quattro settimane non ho mai sentito nessuno”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Sampdoria, occasione Ribery

Nel futuro del giocatore francese potrebbe però esserci sempre la Serie A. Restare in Italia sarebbe infatti l’opzione prioritaria del giocatore transalpino: “Non pensavo di dover vivere a Firenze due stagioni in cui avremmo dovuto lottare per salvarci, ma sono stati due anni molto belli dove ho conosciuto tante brave persone”. Ora però si guarda al futuro: “Non so cosa farò nel prossimo futuro, ma mi piacerebbe restare in Italia”. E tra i club più interessati a lui ci sarebbe la Sampdoria: l’ostacolo maggiore sarebbe rappresentato dall’ingaggio. I blucerchiati ci pensano, ma si aspettano uno sforzo da parte del giocatore con un abbassamento delle pretese.