Fiorentina, UFFICIALE: Burdisso nuovo direttore tecnico

Nicolas Burdisso è il nuovo direttore tecnico della Fiorentina, ora è ufficiale: le parole del neo dirigente del club viola

Nicolas Burdisso è il nuovo direttore tecnico della Fiorentina. Da settimane si sapeva dell’investitura che oggi è diventata ufficiale. Il dirigente argentino, con un passato in Italia da calciatore con Inter, Roma e Genoa, ha parlato al canale tematico del club viola, spiegando il suo ruolo: “Devo collegare i bisogni della prima squadra, del settore giovanile e dell’area scouting. Devo proporre i nomi, pianificare il lavoro di successioni dei calciatori che possono essere utili al settore giovanile e arrivare in prima squadra e anche cercare talenti in tutto il mondo”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Fiorentina, Italiano vuole Erlic: ecco il prezzo

Su Nico Gonzalez, acquisto più oneroso nella storia del club, Burdisso spiega: “Mi hanno chiesto un parere e l’ho dato sia a livello tecnico che generale su quel che può dare un giocatore come lui in questo momento alla Fiorentina”.