ESCLUSIVO | Fiorentina, Italiano vuole Erlic: ecco il prezzo

Erlic milita nello Spezia dal 2018 e nelle scorse due stagioni è stato uno dei ‘fedelissimi’ di Italiano da poco passato alla Fiorentina di Commisso

Dopo una lunga trattativa, Vincenzo Italiano è diventato il nuovo allenatore della Fiorentina. Nella sua nuova avventura sulla panchina viola, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il tecnico nativo di Karlsruhe vuole portarsi dietro uno dei suoi ‘fedelissimi’ in terra ligure, ovvero Martin Erlic. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Allo Spezia dal 2018 prima in prestito dal Sassuolo e poi a titolo definitivo, il centrale classe ’98 croato vanta altri estimatori in Serie A, tra questi il Napoli, e ha una valutazione di circa 8 milioni di euro a fronte di un contratto in scadenza a giugno 2024.