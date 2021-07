Calciomercato Empoli, Kovalenko e Piccoli in arrivo dall'Atalanta

L’Empoli è vicina alla concretizzazione di due acquisti dall’Atalanta: si tratta di Piccoli e Kovalenko. I dettagli

L’arrivo dell’Empoli in Serie A impone al presidente Fabrizio Corsi di proseguire con l’allestimento di un organico all’altezza. Gli occhi sono puntati nelle rose delle big, in attesa di accogliere esuberi e giovani talenti che hanno bisogno di spazio. E’ il caso dell’Atalanta, che l’anno prossimo disputerà la Champions League e che probabilmente cederà due giocatori alla squadra toscana.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, è previsto l’arrivo all’Empoli di Roberto Piccoli e Viktor Kovalenko. Ci sarebbe infatti l’intesa con l’Atalanta per portare i due giocatori in Toscana. Per il centravanti si tratta della seconda esperienza in Serie A dopo quella con lo Spezia.