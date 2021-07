In MLS, campionato americano, un calciatore si è rifiutato di sottoporsi al vaccino anti-coronavirus: cessione immediata del club

Il Covid-19 sta continuando a scuotere l’intero panorama calcistico e non solo. Dall’arrivo della pandemia, i club hanno dovuto affrontare diverse difficoltà, vedendosi costretti ad adattarsi alle restrizioni sanitarie imposte per la sicurezza dei cittadini. Ai vari scenari paradossali, se n’è aggiunto una altro alquanto clamoroso in MLS, campionato americano. Come riporta ‘Goal.com’, l’attaccante Erik Hurtado ha rifiutato di sottoporsi al vaccino anti-coronavirus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Fino a pochi giorni fa, il calciatore militava nelle fila del Montreal. In seguito alla sua decisione, però, il club si è visto costretto a cedere il suo cartellino per duecentomila dollari alla Columbus Crew. “Nelle ultime settimane abbiamo ascoltato e ricevuto molte offerte per Erik – ha spiegato il direttore sportivo del Montreal Olivier Renard ai microfoni di ‘The Athletic’ -, anche se siamo sempre stati soddisfatti del suo rendimento in campo. La sua decisione di non vaccinarsi, considerando la situazione attuale, ha generato un problema non indifferente. Abbiamo chiuso un accordo che si è rivelato molto soddisfacente”.

