C’è il via libera di Allegri all’arrivo dell’esperto portiere che rimpiazzerebbe Buffon prendendo il ruolo di vice Szczesny

La Juventus è a caccia di un vice Szczesny considerato l’addio di Buffon e la volontà di Perin di andare a giocare (titolare) altrove. Il nome più ‘caldo’ resta quello di Salvatore Sirigu, che ormai considera chiusa la sua avventura al Torino, deciso a sua volta a puntare su Milinkovic-Savic. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Essendo di origine sarda, il classe ’87 è stato ‘romanticamente’ accostato spesso al Cagliari, ma ad oggi la pista che conduce ai rossoblù – Cragno non è partito e quindi rimane lui il portiere titolare della formazione di Semplici – ha chance quasi allo zero di andare in porto. Ne ha tantissime, invece, quella che porta dritto sull’altra sponda di Torino, alla Juve, con Massimiliano Allegri che ha già dato il suo benestare poiché considera il 34enne nativo di Nuoro, a Euro2020 come secondo (ha debuttato contro il Galles, in quella che sarà probabilmente la sua ultima apparizione in azzurro), elemento affidabile anche come primo in caso di infortunio o squalifica del polacco.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Ronaldo e la Juve, tra l’addio e il rinnovo quasi ‘obbligato’: le ultime

Calciomercato Juventus, Sirigu a zero o con indennizzo al Torino

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

In scadenza a giugno 2022, Sirigu potrebbe liberarsi subito a zero (a Cairo potrebbe bastare disfarsi ‘solo’ dell’ingaggio di 2 milioni netti) e traslocare poi in bianconero oppure arrivare dietro il pagamento di un piccolo indennizzo.