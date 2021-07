Il Direttore sportivo del Cagliari, Capozzucca, ha fatto il punto sul possibile ritorno a Cagliari di Radja Nainggolan

Tra i tanti calciatori in uscita, in casa Inter, c’è ovviamente anche il nome di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga ha fatto ritorno in nerazzurro, dopo l’ennesima esperienza con la maglia del Cagliari.

Nel futuro dell’ex Roma, che non rientra nei piani di Simone Inzaghi, nonostante la convocazione per la pre-season, potrebbe esserci ancora una volta la Sardegna. Al momento, però, tutto appare bloccato: “Il discorso di Nainggolan si vede che non si sviluppa – ammette Capozzucca, Ds dei sardi a FcInterNews – quindi, c’è poco da dire. Niente Cagliari senza buonuscita da parte dell’Inter al calciatore? Esatto”.

Giovani, partendo da Satariano – “Adesso è inutile parlarne – prosegue Capozzucca -. Il problema è vedere se si sblocca la situazione Nainggolan. Qualora non fosse così, sono sicuro che Radja, che è un giocatore davvero importante, non avrà problemi a trovare altre soluzioni”.