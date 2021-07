L’Inter ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la pre-season. Assenti tutti i nazionali: c’è invece Nainggolan

L’Inter ha presentato ieri alla stampa Simone Inzaghi, pronto ad iniziare la sua nuova avventura da allenatore nerazzurro. Eredità importante quella di Antonio Conte dopo lo scudetto vinto con grande merito da Lukaku e soci nell’ultima annata. Il belga, così come gli altri nazionali impegnati questa estate, non prenderanno parte alla pre-season. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’Inter infatti tramite il proprio sito ufficiale ha fatto sapere che ‘ i nerazzurri si sono ritrovati al Centro Sportivo Suning per iniziare la preparazione in vista della stagione 2021/22‘, e la seguente è la lista dei calciatori a disposizione di Inzaghi:

Portieri: Samir Handanovic, Andrei Ionut Radu, Alex Cordaz, Nikolaos Botis.

Difensori: Danilo D’Ambrosio, Andrea Ranocchia, Aleksandar Kolarov, Lorenzo Pirola, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Henrique Dalbert, Edoardo Sottini, Lorenzo Moretti, Anni Hoti, Mattia Zanotti.

Centrocampisti: Roberto Gagliardini, Lucien Agoumé, Radja Nainggolan, Stefano Sensi, Niccolò Squizzato, Cesare Casadei.

Attaccanti: Andrea Pinamonti, Eddie Salcedo, Facundo Colidio, Samuele Mulattieri, Franco Carboni, Francesco Nunziatini.