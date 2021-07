Milan, ufficiale l’acquisto di Sandro Tonali: il centrocampista vestirà la maglia rossonera almeno fino al 2026

Sandro Tonali è un nuovo calciatore del Milan. L’affare era ormai in dirittura d’arrivo, con il giocatore che ha fatto tappa ieri a casa Milan per le firme. Il centrocampista classe 2000 si è inoltre presentato a Milanello oggi per il raduno, ancor prima dell’ufficialità. Ufficialità che è arrivata poco dopo, nel pomeriggio. Il giocatore arriva dal Brescia a titolo definitivo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Questo il comunicato del club rossonero:

“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Sandro Tonali dal Brescia Calcio. Il centrocampista italiano, dopo aver totalizzato 37 presenze con il Milan nella scorsa stagione, continuerà a vestire la maglia fino al 30 giugno 2026”.