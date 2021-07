Calciomercato Juventus, novità sull’affare Locatelli | Cambiano le carte

Calciomercato Juventus, contatti continui per Locatelli con il Sassuolo: ieri una possibile novità nella trattativa, le ultime

E’ l’uomo mercato su cui la Juventus ha messo gli occhi già da un anno, dal settembre 2020 in cui aveva provato un primo approccio ma senza affondare. Nel frattempo, Manuel Locatelli ha confermato tutte le sue doti con una super stagione al Sassuolo e con un grande Europeo con l’Italia, al netto del rigore sbagliato con la Spagna. In questo inizio di estate, più che mai, i bianconeri vogliono mettere le mani su di lui. Prosegue la trattativa con i neroverdi, ma per la definizione bisognerà ancora attendere qualche giorno.

Calciomercato Juventus, Cherubini e Carnevali a confronto per Locatelli: cosa cambia

‘Tuttosport’ oggi in edicola fa il punto della situazione. Era previsto in questi giorni un nuovo summit tra Cherubini, ds della Juve, e Carnevali, ad del Sassuolo, che potrebbe essere però rinviato all’inizio della prossima settimana per lasciare più tranquillo il giocatore, che a Wembley con la Nazionale si giocherà il titolo di Euro 2020 con l’Inghilterra. I contatti tra le parti intercorsi ieri avrebbero però portato una novità. Come raccontato da Calciomercato.it, freddezza nell’inserimento della trattativa per Locatelli di Dragusin. L’uomo designato per abbassare la cifra cash da corrispondere agli emiliani potrebbe essere a questo punto il centrocampista Fagioli, nome di cui si era già discusso.