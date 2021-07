Serie A, la Figc dà il via libera: la Salernitana è iscritta al campionato

La Salernitana è la ventesima squadra della prossima stagione di Serie A: via libera da parte della Figc

Ora c’è il via libera ufficiale. La Salernitana è iscritta alla Serie A 2021/2022. La Figc, nel consiglio federale che si è tenuto oggi, ha dato il benestare al trust necessario per distinguere la proprietà del club campano da quella della Lazio. Dopo il no arrivato a fine giugno, con le indicazioni delle modifiche da apportare, oggi c’è stato il via libera definitivo con l’astensione del solo presidente della Lega B Mauro Balata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Diritti TV, le novità tra Serie A, Champions e Coppa Italia | I dettagli

Il nuovo trust accoglie le modifiche richieste dalla Federcalcio e garantire rassicurazioni anche dal punto di vista dell’indipendenza economica. Ora il trust ha tempo fino al 31 dicembre per completare la cessione del club, pena la possibile esclusione dal campionato.