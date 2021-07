Tutto fatto tra Hysaj e la Lazio: la firma dovrebbe arrivare nelle prossime ore dopo una trattativa rapida. Soddisfazione di Sarri

Si risolverà tutto nelle prossime ore. Forse anche stasera: o, comunque, nella giornata di domani. Elseid Hysaj, come appreso da Calciomercato.it, sarà un nuovo giocatore della Lazio: il suo agente, Mario Giuffredi, ha completato l’iter con i vertici biancocelesti, trovando rapidamente un’intesa sul contratto, con reciproca soddisfazione delle parti. Questo il motivo per il quale si potrà avere la firma sul contratto nella tempistica menzionata in precedenza. Felice, oltre al calciatore, soprattutto il tecnico Maurizio Sarri. Dopo l’esperienza all’Empoli e quella al Napoli, i due si ritrovano. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Hysaj-Sarri, ecco perché il tecnico l’ha fortemente voluto

Per Sarri sarà molto importante avere a sua disposizione un uomo che già conosce perfettamente gli aspetti più difficili dei suoi allenamenti, quelli legati alla linea difensiva ed ai movimenti senza palla.

L’albanese, come è noto, arriva a parametro zero, dopo gli anni partenopei e la mancata intesa con Aurelio De Laurentiis su un possibile rinnovo di contratto.