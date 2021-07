DIRETTA Euro2020, Inghilterra-Danimarca | FORMAZIONI UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it vi offre la semifinale di ‘Wembley’ tra l’Inghilterra di Southgate e la Danimarca di Hjulmand in tempo reale

L’Inghilterra e la Danimarca si affrontano a Londra nella sfida valida come seconda semifinale di Euro2020. Da un lato i britannici di Southgate sono arrivati a questo appuntamento dopo aver vinto il proprio girone ed aver eliminato la Germania agli ottavi e l’Ucraina ai quarti senza mai subire gol. Dall’altro gli scandinavi di Hjulmand sono passati come secondi ed hanno avuto poi la meglio prima sul Galles e poi sulla Repubblica Ceca. Chi passa il turno se la vedrà in finale con l’Italia domenica prossima. Calciomercato.it vi offre il match di ‘Wembley’ in tempo reale.

Formazioni Inghilterra-Danimarca

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane. Allenatore: Gareth Southgate.

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard. Allenatore: Kasper Hjulmand.