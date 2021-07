Il Milan rischia di perdere anche Franck Kessie dopo Donnarumma e Calhanoglu. Il contratto dell’ivoriano è ancora in scadenza a giugno 2022

L’addio di Kessie un grosso danno, sportivo e di immagine, per il Milan? Non la pensa così Matteo Colturani, opinionista di fede rossonera intervenuto in diretta a ‘Top Calcio 24’: “Non capisco la celebrazione di Kessie – ha esordito – Visto che ha tanto mercato, questo è il momento giusto per cederlo”.

“Lui mi ricorda de Jong, è un mezzo giocatore – ha attaccato Colturani – E’ bravo in fase di interdizione ed ha un rendimento costante, ma non ribalta le azioni, non rifinisce e fa pochi gol. Per sostituirlo basta prendere un altro grande e grosso come lui“.

Calciomercato Milan, Kessie resta un ‘caso’: Juventus e Inter pregustano il colpo a zero

Kessie è in scadenza di contratto fra un anno e, almeno nell’immediato, non è prevista la firma sul rinnovo considerata la distanza tra domanda (6 milioni) e offerta intorno ai 4,5-5 milioni bonus inclusi. Grandi club pregustano il colpo a zero, tra questi Juventus e Inter.